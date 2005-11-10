La Roma ha pareggiato 2-2 a Parigi contro i bicampioni d'Europa in carica e almeno in parte ha riscattato le delusioni di Champions delle scorse settimane dovute alle due rimonte subite contro Real Madrid prima e Manchester United poi. E pensare che al momento della lettura delle formazioni ufficiali in pochi avrebbero pensato a un epilogo del genere, visto che Gasperini aveva deciso di lasciare inizialmente a riposo Malen, Dybala e Cristante. Alla fine, però, ha avuto ragione l'allenatore che ha portato via un punto dal Parco dei Principi grazie alle reti di Hermoso nel primo tempo e proprio di Malen, su rigore, nella ripresa.

La soddisfazione di Gasp e i motivi delle sue scelte

Nel post gara lo stesso allenatore della Roma ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: "Sono molto felice e molto orgoglioso della prestazione, era evidente che non ci saremmo snaturati di fronte ai più forti, lo sono indubbiamente per qualità, capacità di squadra e schemi. Mi riguarderò questa partita perché ci sono dei contenuti forti che dovranno servirci anche in campionato".

Parole poi anche sulle scelte di formazione: "Nel caso di Malen perché ha giocato tantissimo, compreso la Nazionale. Poi è tornato, ha fatto 90 minuti a Parma… Poi volevo dare una chance importante a Castro ed era una carta per il secondo tempo dove si decidono le partite. Anche Dybala arriva da un mese d'inferno, poi Cristante che è un altro che ha giocato tantissimo. Ma ha giocato Pisilli che ha fatto una partita straordinaria. Poi sapevo che se fossimo stati in gara nel secondo tempo poteva cambiare. Loro hanno fatto entrare Dembele… La partita lì si è accesa, poi nel finale non vedevamo l'ora che finisse".