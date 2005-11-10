Un turno infrasettimanale decisamente infausto per la Serie B, dopo sono stati esoneri gli allenatori di Vicenza ed Empoli, e un terzo potrebbe presto saltare: la sconfitta contro il Mantova, infatti, rischia di metter fine all'avventura di Cristian Bucchi sulla panchina dell'Arezzo, che adesso traballa.

Di questo, proprio nel post gara, ha parlato l'allenatore: "So bene che non esistono crediti, sono in bilico dalla prima giornata - si legge sul portale pianetaserieb.com -. Quando i risultati non ci sono sono il primo responsabile, non mi nascondo e ci metto la faccia: se l'Arezzo deciderà che il mio lavoro non è sufficiente dovrò accettare la decisione. Io, però, credo ancora che questa squadra posso fare di più. A ogni modo, posso dire che dopo la partita abbiamo sempre dei confronti con il presidente Manzo e il direttore Cutolo".

Su scelte tecniche che hanno fatto discutere: "Mancuso e Ionita non titolari? Sono fatti di carne, non possiamo strizzare eccessivamente Artur, anche se è un grandissimo professionista così come Mancuso: ha giocato due partite intere di fila dopo tanto e sta recuperando condizione, poi non era la partita migliore per iniziare con lui perché cercavamo molto la palla diretta e poteva esserlo a gara in corso”.