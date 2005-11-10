Champions League, la Roma ferma il PSG e l’Inter risale. Cade il Bayern, Como 3°
Michele Pavese
Serata ricca di spunti in Champions League. La quinta giornata della fase campionato ha iniziato a definire il quadro delle squadre in corsa per la qualificazione. La Roma conquista un punto prezioso al Parc des Princes contro il PSG campione in carica, mentre l’Inter trova il terzo successo consecutivo superando lo Stoccarda e rilanciando le proprie ambizioni.
Successi importanti anche per Atletico Madrid e Liverpool, entrambi vittoriosi senza particolari difficoltà, mentre arriva la sorpresa da Lilla, dove il Bayern Monaco cade contro la formazione allenata da Davide Ancelotti. Il Fenerbahçe passa sul campo dello Shakhtar grazie ancora una volta a Vedat Muriqi, mentre il Manchester United non va oltre il pareggio contro lo Sporting di Fonseca nonostante la doppietta su rigore di Bruno Fernandes. Tutto semplice per il Barcellona a Baku, sorride anche il Villarreal grazie a Buchanan.
Tutti i risultati della giornata
Atletico Madrid-Viking 2-0: 19' Sorloth, 24' Alvarez
Club Brugge-Liverpool 0-3: 13' e 82' Isak, 79' Wirtz
Inter-Stoccarda 2-0: 57' rig. Sucic, 74' Lautaro Martinez
Lilla-Bayern Monaco 2-1: 15' Upamecano (B), 62' Ueda, 65' aut. Pavlovic
PSG-Roma 2-2: 5' Hermoso (R), 31' Zabarnyi, 62' rig. Dembélé, 78' rig. Malen (R)
Shakhtar-Fenerbahçe 0-1: 56' Muriqi
Sporting-Manchester United 2-2: 33' rig. e 80' Suarez (S), 48' rig. e 50' Fernandes (M)
Sabah-Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga-Villarreal 0-1: 62' Buchanan
Real Madrid in vetta, Inter in risalita: Roma e Napoli fuori dai playoff
il Real Madrid resta l’unica squadra a punteggio pieno: i Blancos guidano la classifica in solitaria con 15 punti; alle loro spalle c’è il PSG a quota 13, mentre il Como occupa il terzo posto davanti a Barcellona, Liverpool e Betis, tutte ferme a 12 punti ma divise dalla differenza reti. Risale l’Inter, ora dodicesima con 9 punti, mentre la Roma scivola al 25° posto e il Napoli al 28°, entrambe momentaneamente fuori anche dalla zona playoff.
Classifica Champions League dopo 5 giornate
1. Real Madrid 15 (+10)
2. PSG 13 (+15)
3. Como 12 (+14)
4. Barcellona 12 (+11)
5. Liverpool 12 (+7)
6. Betis 12 (+4)
7. Arsenal 11 (+5)
8. Manchester City 10 (+5)
9. Sporting 10 (+4)
10. Dortmund 10 (+2)
11. Aston Villa 9 (+5)
12. Inter 9 (+4)
13. Club Brugge 9 (+1)
14. Galatasaray 9 (0)
15. Bayern 8 (+6)
16. Fenerbahçe 8 (-4)
17. Stoccarda 7 (+1)
18. Atletico Madrid 7 (+1)
19. Manchester United 7 (0)
20. Bodo/Glimt 7 (-4)
21. LASK 6 (0)
22. Porto 6 (0)
23. RB Lipsia 6 (-4)
24. Villarreal 6 (-5)
25. Roma 5 (+2)
26. Shakhtar 4 (-1)
27. Viking 4 (-3)
28. Napoli 4 (-5)
29. Lilla 4 (-5)
30. PSV 4 (-5)
31. AEK 3 (-7)
32. Feyenoord 3 (-8)
33. Sabah FC 3 (-9)
34. Lens 3 (-14)
35. Slavia Praga 1 (-5)
36. Slovan Bratislava 0 (-18)