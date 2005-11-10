Non solo Signorini nel ruolo di Ds. A Gubbio La Mantia può divenire il nuovo Direttore Tecnico
Claudia Marrone
Un momento abbastanza particolare quello che sta vivendo il Gubbio, che non ha ancora un Direttore Sportivo dopo l'addio arrivato con Mauro Leo, ormai quasi un mese fa; era infatti il 2 novembre. Sono stati i nomi emersi per la sua successione, soprattutto poi in vista del mercato di gennaio, ma a oggi niente si è concretizzato, anche se dei passi avanti sembrano esser stati fatti. Almeno nella giornata di ieri, quando è emersa la possibilità dell'addio al calcio giocato di capitan Andrea Signorini, che avrebbe accettato la proposta del club di divenire il nuovo Ds.
E non finisce qui, ulteriori dettaglia emergono dal sito vivogubbio.com, per il quale ci sarebbe anche un altro calciatore pronto a entrare nell'organigramma dirigenziale. Assente nelle ultime partite, Andrea La Mantia potrebbe divenire il nuovo Direttore Tecnico, per supportare Signorini nel nuovo ruolo. Non resta che attendere le eventuali ufficialità.