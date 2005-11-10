Un momento abbastanza particolare quello che sta vivendo il Gubbio, che non ha ancora un Direttore Sportivo dopo l'addio arrivato con Mauro Leo, ormai quasi un mese fa; era infatti il 2 novembre. Sono stati i nomi emersi per la sua successione, soprattutto poi in vista del mercato di gennaio, ma a oggi niente si è concretizzato, anche se dei passi avanti sembrano esser stati fatti. Almeno nella giornata di ieri, quando è emersa la possibilità dell'addio al calcio giocato di capitan Andrea Signorini, che avrebbe accettato la proposta del club di divenire il nuovo Ds.

E non finisce qui, ulteriori dettaglia emergono dal sito vivogubbio.com, per il quale ci sarebbe anche un altro calciatore pronto a entrare nell'organigramma dirigenziale. Assente nelle ultime partite, Andrea La Mantia potrebbe divenire il nuovo Direttore Tecnico, per supportare Signorini nel nuovo ruolo. Non resta che attendere le eventuali ufficialità.