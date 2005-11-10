Al termine del pareggio per 2-2 al Parco dei Principi contro il PSG, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa: "Devo dire che stasera torno a casa molto, molto contento perché è stata una prestazione sicuramente di grande valore, sia di squadra che individuale, contro una squadra straordinaria che in questo momento è indubbiamente la più forte, con una capacità non solo di giocatori importanti in qualità, ma anche una capacità di squadra di interscambiare ruoli, di cambiare. Per noi è stato un test importantissimo, durissimo, però di qualità, perché siamo stati bravi anche nelle scalate, nel muoverci, nell'interpretare la partita che ha avuto più facce. Sicuramente me la andrò a rivedere perché, come ho detto prima, ci sono dei contenuti importanti in questa gara che ci serviranno per il prosieguo della stagione, ma è chiaro che da queste partite esci con un morale e anche con delle conoscenze superiori".

Quanto è importante uscire anche con un punto?

"Alla fine in classifica contano anche i punti, magari potevano essere anche un pareggio le altre partite. Però quello che è fondamentale è la prestazione da parte della squadra e anche la prestazione individuale di tanti giocatori. Credo che questo sia un bell'investimento come partita per il futuro".

Le squadre di Serie A dopo questa partita devono temere ancora di più la Roma?

"Il campionato è già abbastanza delineato da quelle che sono le squadre che stanno giocando un campionato un po' particolare fino a questo momento. Non so se andrà avanti così, nel senso che c'è un gruppo di squadre che vincono molto e sono tutte allineate, però come noi stanno facendo bene tutte le altre. Semmai la certezza è che ci siamo anche noi".

Formazione con vista Monza o fatta per avere forze fresche nella ripresa?

"Sì, una motivazione potrebbe essere anche quella, poi ce ne sono tante altre. Intanto ha giocato Soulé, e poi ha giocato Castro al posto di Malen. Malen arrivava da tantissime partite in campionato, compreso Parma, e più le due partite in nazionale che ha giocato. Mi stava bene poterlo utilizzare poi nel secondo tempo. La stessa cosa un po' per Dybala, che rientrava dopo un mese di fermo e ha giocato un buon spezzone domenica scorsa. Però pensavo che questa fosse una partita in cui era più utile per lui entrare nel secondo tempo, che magari il ritmo e le distanze sarebbero state diverse da quello che prevedevo nel primo tempo. . In questo momento, chi entra, io ho visto delle prestazioni anche di alto valore, anche lì oltre il contributo della squadra. Continuo a cercare di ripetere che non abbiamo delle riserve o dei titolari. In questo gruppo quelli che vanno in campo giocano sentendosi dei giocatori importanti e sentendosi dei titolari, anche se magari subentrano o giocano dall'inizio".

Da partite come queste, con avversari di livello assoluto, lei ieri ha detto che sono i più forti del mondo, che cosa si impara?

"Indubbiamente come consapevolezza è una bella spinta di convinzione. Si impara molto perché hai degli spunti, è il motivo per cui mi riguarderò bene la partita. È stato bello anche a fine partita che sia io che Luis Enrique ci siamo detti: "Che bella partita". Noi abbiamo avuto la sensazione, non è facile in panchina avere la sensazione che sia una partita bella, diversa. Il primo tempo molto più compatta, corta e veloce, il secondo tempo un po' più allungata, però con dei momenti in cui sembrava potessimo essere anche pericolosi noi e poi nel finale c'è stato un paio di situazioni che meno male è finita così. Credo sia stata, anche per chi l'ha vista, una partita importante, molto bella. Quindi me l'andrò a rivedere e sicuramente ci sono delle situazioni che ci verranno comode anche nel campionato".

Com'è stato dopo 15 anni riabbracciare Luis Enrique? E su Pisilli.

"Pisilli penso che abbia fatto una mezza maratona, non lo so. È stato straordinario per qualità, per tutto. Sono felicissimo per lui ed ero convinto che facesse una partita sicuramente buona. Quindici anni sono passati. Lui è diventato un allenatore vincente a tutti i livelli, straordinario sicuramente in questo momento, ma per me lo è sempre stato. Le sue squadre hanno sempre giocato un calcio di valore. Per me è destino anche, mi pare che l'altra volta sia finita 0-0, questa volta 2-2. Però giocare contro le sue squadre è sempre molto complicato e questa ancora di più".

A quale livello colloca Malen tra i migliori attaccanti del mondo?

In questo momento sicuramente tra i più alti, per capacità realizzativa, per velocità, per capacità di calciare, prontezza di tiro, per saper creare situazioni. Devo dire che non è bravissimo quando entra, è più bravo quando gioca dall'inizio, nel senso che lui ha bisogno probabilmente, ma proprio per conformazione fisica, di un riscaldamento oppure di affrontare la partita dall'inizio. Ci sono voluti un po' di minuti, anche se ha calciato bene il rigore, e poi nel finale stava venendo fuori meglio.