Due anni e mezzo a Roma, senza riuscire a mostrare il proprio lato migliore. Artem Dovbyk non ci sta riuscendo nemmeno a Bologna, con un gol in cinque partite, con solamente 105 minuti giocati.

Probabile ritorno in giallorosso

In questo momento Palladino sembra preferirgli altre situazioni, in particolare Jens Odgaard. Dopo il danese c'è Roberto Piccoli, entrato anche nell'ultima sfida a differenza del centravanti ucraino. La sensazione è che a gennaio possa rientrare a Roma per poi un altro prestito. Il Venezia ha chiesto informazioni nelle ultime settimane ma lo stesso Dovbyk preferirebbe tornare in Spagna, dove ha fatto benissimo con il Girona, siglando 24 gol in campionato.

Meglio il Valencia

Anche gli arancioneri hanno fatto un sondaggio e cercheranno di avere la meglio. In questo momento Dovbyk è valutato intorno ai 17 milioni di euro, visto che nel 2024 era stato pagato 34 milioni di euro ed è praticamente a metà del suo contratto di cinque anni. Palladino nei giorni scorsi ha parlato proprio di Dovbyk. "A mio avviso ha avuto degli infortuni che hanno frenato il suo percorso di crescita e venire fuori da tanti infortuni consecutivi non è facile perché subentra sia l'aspetto fisico, sia l'aspetto psicologico. In questa settimana ho visto un giocatore rientrato dalla Nazionale con un altro spirito. Ha fatto passi avanti e sono contento".