Sconfitta amara per la Cremonese, che ha visto l'Avellino sbancare lo 'Zini' e imporsi 0-1 nella sfida valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale.

A margine del confronto, come si legge sui canali ufficiali del club, ha parlato il difensore Federico Baschirotto: "La squadra ha fatto una buona partita e ha avuto delle occasioni, ma ci è mancato cinismo: peccato per il gol subito, ma se c’era una squadra che meritava era la Cremonese. Produciamo più dell'avversario senza concretizzare? Ci dobbiamo lavorare, l’unica strada è quella. Dobbiamo restare uniti, concentrati e determinati. Domenica c’è un’altra partita e cercheremo di portarla a casa”.

Non si sbilancia poi sul possibile errore di Luperto in occasione del gol: "Voglio rivedere i video, insieme al mister valuteremo su cosa si può migliorare”.