L'Inter batte 2-0 lo Stoccarda e si gode i 9 punti conquistati in Champions League, che le permettono di sognare ancora la qualificazione diretta alla prossima Champions League. A segno dal dischetto il nuovo rigorista Petar Sucic, che si è preso la responsabilità ancora una volta in assenza di Calhanoglu e Zielinski, e Lautaro Martinez, tornato ancora più carico rispetto a 3 giorni prima contro l'Atalanta. Unica nota dolente lo stop forzato di Bastoni per un problema al quadricipite che resta da valutare.

Le parole di Chivu

Il tecnico nerazzurro ha esultato per il successo, ma è tornato anche sulla gestione del post-Atalanta: "C'è sempre bisogno di interventi, anche quando le cose vanno bene. Però non abbiamo perso lucidità dopo quella partita, c'è mancato qualcosa negli ultimi dieci minuti ma non va buttato tutto quello che di buono era stato fatto prima".

Le parole di Barella

Il centrocampista, sempre più leader della squadra nerazzurra, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Siamo abituati a sentire tante cose verso di noi, ma è giusto perché l'Inter fa parlare. Ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo, perché non abbiamo mai nascosto i nostri obiettivi. Ci prendiamo le critiche, anche se a volte sono sono un po' esagerate, però oggi l'importante era vincere. Avevamo bisogno di tirare fuori l'elmetto, l'abbiamo fatto con due o tre interventi difensivi che in altre partite ci sono mancati mettendo quella cazzimma in alcune occasioni. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, perché cerchiamo sempre di rispondere sul campo".