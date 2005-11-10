Vent'anni ancora da compiere? Solo anagraficamente. Givairo Read è nato ad Amsterdam il 2 giugno 2006 e ha già conquistato un posto da titolare nel Feyenoord. Terzino destro, cresciuto calcisticamente tra Zeeburgia e Volendam, è arrivato a Rotterdam nel 2023, inizialmente per proseguire il proprio percorso nelle giovanili. La crescita è stata rapida: il debutto in prima squadra è arrivato nel febbraio 2024, proprio contro la Roma, in Europa League. Gli incroci italiani nel destino? Da allora ha scalato le gerarchie fino a diventare uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese. Un esterno moderno, rapido e atletico, con una spiccata propensione offensiva: qualità che il Feyenoord aveva già individuato al momento del suo acquisto. Che le prossime sessioni siano quelle della maxi cessione?

Nel mirino del Milan. Gennaio o estate?

Adesso sul suo percorso si è affacciato il Milan, come vi abbiamo anticipato su queste colonne. I rossoneri cercano un rinforzo sulla corsia destra in vista di gennaio e hanno inserito Read tra i profili da monitorare. Non è la prima volta che il suo nome incrocia il mercato italiano: nell'estate scorsa la Roma aveva lavorato concretamente per portarlo in Serie A, arrivando a presentare offerte respinte dal Feyenoord. L'Inter lo aveva valutato nel quadro della ricerca di un'alternativa a Denzel Dumfries. La società di Rotterdam, però, non ha intenzione di svendere il proprio talento, anzi. Vuol far cassa, sicché almeno a oggi la valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, con una richiesta che può arrivare a superare questa soglia. Il prezzo lo farà il mercato, per adesso sono sondaggi e nessuna offerta: l'intenzione del Milan è investire magari oggi sul terzino sinistro, ma se con Read dovesse arrivare la quadra subito...

Numeri da top

La stagione di Read spiega perché abbia attirato l'attenzione di diversi club, mica solo italiani. In Eredivisie ha giocato tutte le 13 partite disputate dal Feyenoord, sempre da titolare, con un gol e cinque assist in 1.111 minuti. Numeri importanti per un difensore, che lo collocano tra i migliori assist-man del campionato. In Champions League ha aggiunto quattro presenze e 332 minuti, con una precisione nei passaggi del 90,5% e una velocità massima registrata di 32,7 chilometri orari. Il contratto con il Feyenoord è in scadenza nel 2029, dunque gli olandesi mica devono venderlo subito. Anzi. Però in caso di maxi offerta... Intanto il Milan osserva. E aspetta.