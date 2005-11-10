Il Como continua a stupire in Champions League e il successo contro l'AEK conferma una delle caratteristiche più importanti della squadra di Cesc Fabregas: la capacità di mandare in gol giocatori diversi. La rete decisiva di Luis Milla al Sinigaglia non ha rappresentato soltanto il primo centro europeo dello spagnolo con la maglia biancoblù, ma ha anche permesso al club lombardo di raggiungere un primato significativo: con undici marcatori diversi nella competizione, sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Como condivide infatti il record stagionale con il Paris Saint-Germain, dimostrando come la propria forza non dipenda da un solo uomo.

Coralità oltre l'emergenza

Nonostante una lunga lista di indisponibili, da Kean a Diao, passando per Addai, Jesus Rodriguez e Caqueret, la formazione di Fabregas non ha mai smesso di produrre gioco e occasioni. La profondità della rosa ha consentito ad attaccanti, centrocampisti e perfino difensori di lasciare il segno. Emblematica, in questo senso, la vittoria per 9-1 sul campo del Lens, gara nella quale il Como riuscì a mandare a segno addirittura sette marcatori differenti, un evento senza precedenti nella storia della massima competizione europea.

Esperienza e giovani talenti per continuare a sognare

A rendere ancora più speciale questo dato è il perfetto equilibrio tra esperienza e nuove promesse. Accanto a giocatori più "anziani" come Luis Milla e Marc-Oliver Kempf, entrambi nati negli anni Novanta, stanno emergendo giovani di enorme prospettiva come Diao, Ramon, Liberali e Papaccioli, chiamati a prendersi responsabilità importanti. Considerando anche il campionato, i marcatori diversi salgono a dodici grazie al contributo di Kaiki. Con 20 reti realizzate nelle prime cinque gare di Champions, una media di quattro gol a partita, il Como può godersi un attacco imprevedibile e ricco di soluzioni.