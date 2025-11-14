Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"

Carlo Ancelotti, tra i tanti club che ha allenato, è stato pure sulla panchina del Napoli e ha commentato così quella che è la scelta di Antonio Conte di prendersi qualche giorno di vacanza: "Ha fatto bene. Il tecnico subisce grandi pressioni, il nostro è un lavoro molto complicato e ci sono dei momenti nei quali hai proprio bisogno di staccare, anche solo per un attimo".

Per lui è una cosa da istituzionalizzare: "Chiaramente va discussa tra allenatore e società. L'allenatore non stacca mai, anche quando ha pochi giocatori, è sempre lì e il riposo è fondamentale. Penso che Conte abbia aperto una strada che può essere seguita. Il suo Napoli, insieme all'Inter, resta favorito, malgrado qualche sconfitta di troppo. Poi ci sono Roma, Milan e Juventus che se la giocheranno fino alla fine".

Infine ha spiegato così il suo punto di vista sul derby: "Sarà equilibrato come la Serie A. L'Inter ha mantenuto la stessa struttura e Chivu sta seguendo la linea di Inzaghi. L'Inter è una squadra molto solida, come il Milan. Per questo mi aspetto una partita bloccata. In più l'Inter è la squadra più europea che abbiamo: sta facendo benissimo in Champions dove ha vinto tutte le partite e viene dalle due finali in tre anni. Mantiene il suo livello con grande continuità, Marotta è veramente un dirigente capace e ha fatto un grande lavoro".