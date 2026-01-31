TMW Atalanta, decisione presa su Lookman: non sarà convocato per Como. Il motivo

La giornata di Ademola Lookman si è svolta lontano dal gruppo. Mentre l’Atalanta si è allenata per preparare la sfida di domani contro il Como, l’esterno nigeriano ha lavorato individualmente a Zingonia. Una scelta condivisa tra società e staff tecnico, legata alla situazione di mercato che lo riguarda.

Proprio per questo motivo, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Lookman non rientrerà nella lista dei convocati per la trasferta. L’obiettivo è presentarsi a Como con una squadra completamente concentrata sull’impegno di campionato, evitando distrazioni in una fase delicata. E in questo momento Lookman è inevitabilmente distratto dal mercato.

Per l'ex Leicester è saltata la pista Fenerbahce. L’Atalanta ha infatti deciso di interrompere i contatti con il club turco per la cessione del cartellino, a causa della mancata intesa sulle modalità di pagamento e sulle garanzie richieste dai nerazzurri. A questo punto appare complicato che l’operazione possa essere riaperta. Le attenzioni potrebbero ora spostarsi sull’Atletico Madrid, società con cui i rapporti sono ottimi dopo le recenti operazioni che hanno portato Ruggeri in Spagna e Raspadori a Bergamo. Il futuro di Lookman resta dunque aperto, ma lontano da Istanbul.