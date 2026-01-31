Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gregucci e Donadoni
Sono state ufficializzate le formazioni di Sampdoria-Spezia, gara valida per la 22esima giornata di Serie B in programma alle 19:30. o Spezia torna al Ferraris per il derby contro la Sampdoria, in uno stadio in cui non ha mai vinto. I bianchi si presentano all’appuntamento con 20 punti in classifica contro i 19 dei padroni di casa, rendendo la sfida particolarmente delicata sul piano della graduatoria.
Donadoni ha accolto in questi giorni i due nuovi arrivi Bonfanti e Ruggero, chiamati a rinforzare il reparto difensivo, ma deve fare i conti con le assenze di Bandinelli e Mateju, oltre a quella di Candela. Anche Gregucci ha pescato dal mercato per allungare la rosa, inserendo a disposizione Di Pardo e Cicconi.
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Palma; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pafundi, Cherubini; Brunori.
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Adamo, Cassata, Romano, Valoti, Sernicola; Artistico, Di Serio.
Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Sabato 31 gennaio 2026
Pescara - Mantova 1-1 (in corso)
17’ rig. Ruocco (M), 30’ Caligara (P)
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza