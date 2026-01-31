Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gregucci e Donadoni

Sono state ufficializzate le formazioni di Sampdoria-Spezia, gara valida per la 22esima giornata di Serie B in programma alle 19:30. o Spezia torna al Ferraris per il derby contro la Sampdoria, in uno stadio in cui non ha mai vinto. I bianchi si presentano all’appuntamento con 20 punti in classifica contro i 19 dei padroni di casa, rendendo la sfida particolarmente delicata sul piano della graduatoria.

Donadoni ha accolto in questi giorni i due nuovi arrivi Bonfanti e Ruggero, chiamati a rinforzare il reparto difensivo, ma deve fare i conti con le assenze di Bandinelli e Mateju, oltre a quella di Candela. Anche Gregucci ha pescato dal mercato per allungare la rosa, inserendo a disposizione Di Pardo e Cicconi.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzukadunic, Abildgaard, Palma; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pafundi, Cherubini; Brunori.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Adamo, Cassata, Romano, Valoti, Sernicola; Artistico, Di Serio.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Sabato 31 gennaio 2026

Pescara - Mantova 1-1 (in corso)

17’ rig. Ruocco (M), 30’ Caligara (P)

Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova – Monza