Che arcobaleno di Gutierrez, il Napoli allarga il vantaggio: 2-0 sulla Fiorentina
Troppo bello per essere vero il primo gol di Miguel Gutierrez con la maglia del Napoli. Ottima protezione palla per Hojlund, apre a destra Vergara con il terzino sinistro a ricevere, rientrare e calciare di mancino: conclusione a giro meravigliosa a terminare alle spalle di De Gea per il 2-0 degli azzurri ai danni della Fiorentina al minuto 50.
