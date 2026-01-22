Ancelotti e la gita a Madrid: foto con le Champions mentre studia i convocati al Mondiale

Carlo Ancelotti ha vissuto la goleada del Real Madrid al Monaco dal palco del Bernabéu, condividendo l’entusiasmo dei tifosi e osservando da vicino la squadra che ha guidato per anni. Il successo dei blancos avvicina la squadra agli ottavi di finale di Champions League e le lascia concrete possibilità di chiudere la fase a gironi tra le prime quattro.

L’attuale CT del Brasile, che sabato scorso aveva già assistito alla partita di campionato contro il Levante, ha condiviso sui social il suo entusiasmo: "Che notte di Champions al Bernabéu. Grazie a tutti i madridisti per il caloroso benvenuto. In bocca al lupo per il resto della stagione e ¡Hala Madrid!". Il post era accompagnato da una foto accanto alle 15 Coppe dei Campioni conquistate dal Real, tre delle quali - 2014, 2022 e 2024 - con Ancelotti in panchina.

Dal palco, Carletto ha potuto ammirare soprattutto Vinicius Jr., autore di un gol, due assist e protagonista nel forcing che ha portato all’autogol di Kehrer, meritandosi il premio UEFA come miglior giocatore della partita. Il brasiliano resta un punto fermo nelle convocazioni di Ancelotti con la Seleçao, così come lo era stato nelle quattro stagioni precedenti al Real. Ancelotti ha seguito anche un altro brasiliano, il terzino sinistro del Monaco Caio Henrique, mentre le assenze per infortunio hanno impedito di vedere all’opera altri madridisti come Militao e Rodrygo.

Con il Mondiale all’orizzonte, il Brasile affronterà a marzo due amichevoli negli Stati Uniti contro Francia e Croazia (a Boston e Orlando), sfide importanti in preparazione alla fase a gironi in cui i verdeoro troveranno Marocco, Haiti e Scozia nel gruppo C.