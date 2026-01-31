Serie B, Pescara e Mantova a riposo sull'1-1: a Ruocco ha risposto Caligara
Si è concluso il primo tempo di Pescara-Mantova, match iniziato alle 17:15. Il risultato al 45’ è fermo sull’1-1: ospiti in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Ruocco, poi il pareggio firmato al 30’ da Caligara.
Le formazioni di partenza:
PESCARA (3-4-2-1): Despanches, Bettella, Brosco, Gravillon; Letizia, Valzania, Caligara, Faraoni; Tonin, Olzer; Di Nardo. All.: Gorgone
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Paoletti, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Wieser, Goncalves; Marras, Ruocco; Mensah. All.: Modesto.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S) 6' Pittarello
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Sabato 31 gennaio 2026
Pescara - Mantova 1-1 (in corso)
17’ rig. Ruocco (M), 30’ Caligara (P)
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza