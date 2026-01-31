Vergara ferisce, Meret salva tutto: il Napoli resta avanti 1-0 sulla Fiorentina al 45'

Finisce il primo tempo del Maradona con il risultato di 1-0 per il Napoli sulla Fiorentina: Antonio Vergara il marcatore che sta decidendo il match al momento. In attesa della ripresa.

L'uomo della provvidenza

Si è acceso subito il Maradona per l’inizio positivo del Napoli, con un paio di spunti positivi di Vergara a sbilanciare in avanti la squadra e premere sulle tempie della Fiorentina. Interventi tempestivi e pulizia in difesa per la Viola, ma sono bastati 12 minuti agli azzurri per creare il varco giusto per passare in vantaggio. Merito di un lancio lungo di Meret che si è trasformato in autentica autostrada per Vergara, sfilato tra Ranieri e Comuzzo per presentarsi a tu per tu con De Gea e infilare l’1-0 al 12’. Una gioia assoluta per il 23enne italiano cresciuto nel vivaio del club partenopeo, al primo sigillo di sempre in campionato dopo quello forgiato in Champions. Fiorentina che è stata presa d’assalto dalla truppa di Conte, come ha dimostrato anche il folle batti e ribatti a ridosso della linea di porta con Hojlund e Vergara nuovamente a un’unghia dal raddoppio.

Meret salva tutto, tanta apprensione per Di Lorenzo

Un episodio che ha improvvisamente acceso la partita, con la reazione della Viola arrivata con una doppia occasione clamorosa. Entrambe su colpo di testa, prima di Piccoli e poi di Gudmundsson, con Meret impressionante nell’opporsi e respingere palla in calcio d’angolo. Nel momento migliore della Fiorentina, è arrivata una stangata per il Napoli, ossia il brutto infortunio al ginocchio sinistro per Di Lorenzo che è stato soccorso dai medici in barella e poi trasportato in ambulanza. Conte ha inserito Mati Olivera, obbligato a mutare gli equilibri in difesa ma la squadra non ha mai perso il focus e ha proseguito nella ricerca al raddoppio. Sfiorato per un istante da Hojlund, seppur sull’esterno della rete. Al rientro negli spogliatoi per l'intervallo, la Fiorentina è rimasta sotto 0-1 sui padroni di casa.