Anche Parma e Torino monitorano il giovane esterno Zakaria Ariss del Bastia

Fra le fila del Bastia in Ligue 2 francese si sta mettendo in mostra il giovane esterno marocchino Zakaria Ariss. Già convocato nell'Under 17 del suo Paese in passato, di recente anche Parma e Torino (ma non solo) hanno valutato il suo profilo. In questa stagione ha messo insieme 23 presenze fra campionato e Coppa di Francia, con un gol e un assist all'attivo.

Ariss è un esterno difensivo mancino che abitualmente gioca sul fronte sinistro, ma è stato capace di giocare anche sulla fascia opposta o al centro del reparto, all'occorrenza. Cresciuto all'Istres, passando poi al Digione nell'estate 2022. Nel 2024 il passaggio al Bastia, con cui in totale ha collezionato 55 presenze, con 2 reti e 4 assist. Non ha ancora giocato in Ligue 1.