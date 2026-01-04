Ancora una volta il Genoa si smarrisce: col Pisa un'altra delusione. Otoa non preoccupa

"Abbiamo smesso di giocare". L'analisi arriva in coro sia da mister Daniele De Rossi che da Vitinha al termine della gara contro il Pisa. Un po' come accaduto all'Olimpico di Roma, il Genoa dura soltanto un quarto d'ora e poi si smarrisce. Nella capitale era arrivato dopo il vantaggio giallorosso, al "Ferraris" invece paradossalmente dopo il gol di Colombo che aveva acceso il pubblico con una bella conclusione dalla distanza che si è insaccata nell'angolino della porta difesa dall'ex Semper.

La zona rossa dista solo tre punti

Un aspetto che andrà analizzato molto bene in allenamento ma che si ripete da inizio stagione. I black-out sono capitati spesso alla squadra rossoblù anche nella precedente gestione tecnica. Anche contro il Pisa dell'ex Gilardino il Grifone ha gettato alle ortiche un'occasione preziosa per staccare una diretta concorrente e provare a mettere la testa fuori dalla zona pericolante che dista tre punti (ma il Verona ha due partite in meno).

Le condizioni di Otoa

Adesso il calendario metterà di fronte un avversario di caratura superiore. A San Siro giovedì prossimo il Genoa andrà a far visita al Milan di Allegri, reduce dal successo a Cagliari. Molto probabilmente farà parte della spedizione anche Sebastian Otoa. Il difensore rossoblù ha lasciato il campo ieri per un problema fisico che, fortunatamente, si è rivelato soltanto in una contusione alla tibia. Il danese dovrebbe infatti recuperare.