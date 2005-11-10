Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Colpo di scena: Conte stringe la mano all'agente Zahavi per allenare il Manchester United

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:41Calcio estero
10.11.2026 23:41Calcio estero
Fonti preferite
Salutato il Napoli al termine della scorsa stagione, il tecnico leccese avrebbe un'unica intenzione: raggiungere il club di Premier League
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Carrick sta per affondare. Secondo le ultime indiscrezioni, è solo questione di tempo affinché il tecnico inglese perda la panchina del Manchester United nei prossimi giorni. Nonostante il pareggio rocambolesco strappato in extremis a Old Trafford contro l'Aston Villa (4-4), l'ex centrocampista dei Red Devils non riesce a raddrizzare la situazione e a ritrovare il giusto feeling con lo spogliatoio. Nel frattempo nelle ultime ore sono schizzate alle stelle le quotazioni di Mauricio Pochettino come successore.

Colpo di scena

L'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti potrebbe liberarsi dal vincolo contrattuale (valido fino al 2030) con la Nazionale tramite una clausola rescissoria da circa 9 milioni di euro. Intanto però, secondo quanto rivelato dal portale francese Foot Mercato, Antonio Conte starebbe puntando fortemente il Manchester United. Libero dopo l'addio al Napoli al termine della scorsa stagione, il tecnico leccese di 57 anni si sarebbe persino rivolto all'agente Pini Zahavi - uno dei procuratori più influenti del mondo del calcio - con un solo scopo appunto: ottenere la guida dei Red Devils. A breve arriveranno novità in merito.

E Pochettino?

Il tecnico argentino, attuale ct degli USA, avrebbe già aperto alla possibilità di raccogliere il testimone di Carrick e avrebbe ancora una residenza di famiglia a Londra. Al momento, con Carrick formalmente ancora in carica, non è chiaro se la dirigenza dello United affonderà il colpo prima del doppio impegno che vedrà Pochettino impegnato con gli Stati Uniti nei quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti, ma lo scenario ora si fa ancora più intricato con il cambio di procura di Antonio Conte.

Articoli correlati

Immagine news 1
Panchina cercasi: tanti allenatori top in attesa di chiamata. Entra Aquilani, esce D'Aversa
Immagine news 2
Manchester United, ore decisive per Carrick: Pochettino è il favorito per la successione
Immagine news 3
Inter-Como, sugli spalti di San Siro c'è anche mister Antonio Conte

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
00:26 Calcio estero
Zubimendi, involuzione all'Arsenal: ultima scelta di Arteta, può partire. Spunta l'Atletico
Immagine news 2
00:11 Calcio estero
Terzino in Atletico-Barça, De Jong a Flick: "Sono un centrocampista. Non sarà così a lungo"
Ieri
Immagine news 3
23:56 Calcio estero
Francia, litigio tra Mbappé e Dembelé: c'entra il Pallone d'Oro. Pesa l'assenza di Thuram
Immagine news 4
23:41 Calcio estero
Colpo di scena: Conte stringe la mano all'agente Zahavi per allenare il Manchester United
Immagine news 5
23:27 Calcio estero
Liverpool, addio Van Dijk? In scadenza a giugno: "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti..."
Immagine news 6
23:04 Calcio estero
Mariano Diaz schianta l'Anaitasuna, Valencia forza 6 con Elliott: Coppa del Re, i risultati
Immagine news 7
22:26 Calcio estero
Gerrard osa: "Yamal meglio di Messi e Ronaldo quando avevano 19 anni. È spaventoso"
Immagine news 8
22:11 Calcio estero
Vicens al Lione, suggerito da... Guardiola. Il dg: "Molto entusiasta di lui, della sua mentalità"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Sassuolo, l'aria è cambiata: Carnevali 'solo' 2 esoneri in 12 anni, Palmieri uno in pochi mesi
Immagine top news n.1 Alvini: "Sarà più bello essere nella storia del Frosinone rimanendo in Serie A"
Immagine top news n.2 Zaniolo dopo aver lasciato Coverciano: "Non è stato facile, rispettate la sfera privata"
Immagine top news n.3 Il Napoli pensa già al mercato di gennaio: Cacciamani, Zabi e Tati gli obiettivi di Manna
Immagine top news n.4 Acerbi in estate è stato proposto alla Fiorentina. Oggi Paratici direbbe ancora di no?
Immagine top news n.5 Baldissoni: "L'obiettivo del Monza è tenere Varela. Napoli? È tutto molto prematuro"
Immagine top news n.6 Elezioni FIGC, il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà nella giornata di venerdì
Immagine top news n.7 Ausilio: "Incontrai Fabregas, ma ero a Londra per un giocatore. Chivu sapeva, era già dell'Inter"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.4 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gabriella Grassi: Gregucci e Martini ricordano la storica segretaria della Lazio
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, l'aria è cambiata: Carnevali 'solo' 2 esoneri in 12 anni, Palmieri uno in pochi mesi
Immagine box news Serie A In Portogallo non hanno dubbi: la Fiorentina prepara già il riscatto definitivo di Goncalves
Immagine box news Serie A Ausilio: "Mai mancate altre opportunità, anche quest'anno. Ma l'Inter era la mia priorità"
Immagine box news Serie A La Lazio può vincere lo Scudetto? Lotito è scaramantico: "Non parliamo di queste cose"
Immagine box news Serie A Le prime parole di Monzani da dirigente del Napoli: "Inizio con entusiasmo l'avventura"
Immagine box news Serie A Veronica Squinzi: "Mapei guarda al Sassuolo per vedere lontano e investire per il futuro"
Serie B
Immagine box news Serie B Il presidente Manzo fa sentire la sua vicinanza all'Arezzo. Presente alla ripresa degli allenamenti
Immagine box news Serie B Hellas Verona, ancora lontano il rientro di Serdar. Nessuna forzatura per evitare ricadute
Immagine box news Serie B Palermo, Perin sicuro: "Meglio parare un rigore sotto la Nord che in Champions League"
Immagine box news Serie B Pisa, chiuse le candidature per il ruolo di assistente di Comolli: i dettagli
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli fuori lista fino a gennaio: chi gli farà posto? Gyasi il maggior indiziato
Immagine box news Serie B Benevento, Kouan sul derby: "Volevamo vincerlo, per noi e per i tifosi. Saio ha pianto"
Serie C
Immagine box news Serie C Forlì, Campedelli resta in bilico: primi contatti con Andrea Dossena per l'eventuale sostituzione
Immagine box news Serie C Bari, il Comitato dei Garanti: "Prendiamo atto della nota del club. Evitiamo strumentalizzazioni"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Campedelli lascia Forlì. Carpi, ecco Miramari
Immagine box news Serie C Forlì, arriva l'annuncio delle dimissioni di Campedelli: "Motivi di carattere personale"
Immagine box news Serie C Trasferta vietata a Reggio Emilia, il Livorno: "Così rischiamo la disaffezione del pubblico"
Immagine box news Serie C Colpo di scena a Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso per motivi personali
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Immagine box news Calcio femminile Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi