Colpo di scena: Conte stringe la mano all'agente Zahavi per allenare il Manchester United

Michael Carrick sta per affondare. Secondo le ultime indiscrezioni, è solo questione di tempo affinché il tecnico inglese perda la panchina del Manchester United nei prossimi giorni. Nonostante il pareggio rocambolesco strappato in extremis a Old Trafford contro l'Aston Villa (4-4), l'ex centrocampista dei Red Devils non riesce a raddrizzare la situazione e a ritrovare il giusto feeling con lo spogliatoio. Nel frattempo nelle ultime ore sono schizzate alle stelle le quotazioni di Mauricio Pochettino come successore.

Colpo di scena

L'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti potrebbe liberarsi dal vincolo contrattuale (valido fino al 2030) con la Nazionale tramite una clausola rescissoria da circa 9 milioni di euro. Intanto però, secondo quanto rivelato dal portale francese Foot Mercato, Antonio Conte starebbe puntando fortemente il Manchester United. Libero dopo l'addio al Napoli al termine della scorsa stagione, il tecnico leccese di 57 anni si sarebbe persino rivolto all'agente Pini Zahavi - uno dei procuratori più influenti del mondo del calcio - con un solo scopo appunto: ottenere la guida dei Red Devils. A breve arriveranno novità in merito.

E Pochettino?

Il tecnico argentino, attuale ct degli USA, avrebbe già aperto alla possibilità di raccogliere il testimone di Carrick e avrebbe ancora una residenza di famiglia a Londra. Al momento, con Carrick formalmente ancora in carica, non è chiaro se la dirigenza dello United affonderà il colpo prima del doppio impegno che vedrà Pochettino impegnato con gli Stati Uniti nei quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti, ma lo scenario ora si fa ancora più intricato con il cambio di procura di Antonio Conte.