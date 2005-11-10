Aquilani, Thorstvedt, Matic, Berardi: quel Sassuolo che oggi poteva essere Fiorentina

Oggi alle ore 18:30 riprende la 10^ giornata di Serie A, con la penultima tra le due partite che rimangono per chiudere il lungo weekend del campionato italiano: al Mapei Stadium si affrontano il Sassuolo e la Fiorentina, due squadre più vicine tra loro di quanto una primissima occhiata non possa suggerire.

Quei neroverdi che potevano essere viola

Sì, perché banalmente riavvolgendo il nastro del calciomercato all'indietro si trovano diversi protagonisti in neroverde che questa sera avrebbero potuto giocare il match per la Fiorentina. Partendo dal manico, quell'Alberto Aquilani che a Firenze ci è cresciuto da allenatore (dopo averci anche giocato) della Primavera, prima di fare il salto tra i professionisti. Il compianto dirigente Joe Barone e Pradè ci avevano pensato in diverse occasioni, negli anni trascorsi al Viola Park, ma poi hanno sempre percorso piste diverse. Fa parte di quel tempo anche l'interesse viola per Domenico Berardi, ancora oggi centro del mondo sassolese: la proposta della Fiorentina di quel tempo venne giudicata "irricevibile" dall'allora dirigente Carnevali.

E poi, arrivando a tempi più recenti, il già ex allenatore dei toscani Fabio Grosso (arrivato proprio dal Sassuolo) avrebbe voluto portare con sé almeno uno tra i due centrocampisti Nemanja Matic e Kristian Thorstvedt, insistendo soprattutto su quest'ultimo, che secondo alcuni sarebbe addirittura il motivo della frattura lampo con Paratici. Alla fine però sono entrambi rimasti in neroverde e questa sera (non il norvegese, che è squalificato) vestiranno i panni degli avversari.

In senso opposto ecco Joao Mario e Brescianini

Non solo dal Sassuolo alla Fiorentina, anche sulla direzione opposta poteva muoversi qualcosa. Nella scorsa estate per esempio gli emiliani hanno provato a prendere Joao Mario dalla Juventus ma sono stati anticipati da Paratici. Dei viola, inoltre, era entrato nel mirino anche il centrocampista Marco Brescianini, che però in estate non ha mai dato eccessive aperture a questa possibilità.