Palermo, Inzaghi: "Il pari a Pisa ci ha dato consapevolezza ma guai a sottovalutare il Vicenza"

Nel giorno di viglia della sfida del Barbera contro il Vicenza, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Speriamo di fare una grande partita davanti alla nostra gente. veniamo da una grande gara, speriamo di ripeterci".

Che sensazioni ha lasciato il pari in rimonta ottenuto a Pisa?

"Grande consapevolezza di forza. Andare sotto 2-0 in un campo così difficile e ribaltarla è da grande squadra. Questo deve convincerti ulteriormente di quanto siamo forti. Sappiamo però come il campionato di B sia ricco di insidie, ma davanti alla nostra gente vogliamo tornare a vincere subito"

Come sta la squadra?

"La squadra sta abbastanza bene, grazie ai cambi che ci sono stati. Domani ce ne saranno altri perché ho la fortuna di avere una rosa profonda. Andrà in campo una squadra che dovrà aver voglia di vincere pur rispettando gli avversari perché il Vicenza è una bella squadra e Mister Gallo è molto preparato. Se non la prendiamo nel modo giusto possono crearci difficoltà, ma mi fido dei miei giocatori".

Loro vengono da un ko contro il Modena...

"Sono in un buon momento: hanno vinto a Empoli e con il Modena hanno fatto una bella partita, non meritavano di perdere. E' una squadra in fiducia, ma noi giochiamo in casa. Mi auguro che ci sia il solito calore".

Domani il Palermo compie 126 anni.

"Spero di regalare ai tifosi una grande partita e un'altra vittoria".