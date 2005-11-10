Serie B, le gare delle 15: la Cremonese continua la risalita, Belotti non basta al Modena
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Andrea Piras
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Oggi alle 16:56Serie B
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31.10.2026 16:56Serie B
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Sono terminate le gare delle 15 in Serie B. Successo casalingo per la Cremonese che supera 2-0 in casa il Benevento mentre le altre due partite si sono concluse in parità e con il punteggio di 1-1. Modena-Mantova e Sudtirol-Cesena si sono divise la posta in palio.
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Ore 17.15 - Catanzaro-Padova
Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza
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