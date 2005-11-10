Serie B, le gare delle 15: la Cremonese continua la risalita, Belotti non basta al Modena

Sono terminate le gare delle 15 in Serie B. Successo casalingo per la Cremonese che supera 2-0 in casa il Benevento mentre le altre due partite si sono concluse in parità e con il punteggio di 1-1. Modena-Mantova e Sudtirol-Cesena si sono divise la posta in palio.

Programma del turno

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento 2-0

44' Berti (C), 87' Nasti (C)

Modena-Mantova 1-1

52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)

Südtirol-Cesena 1-1

23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)

Ore 17.15 - Catanzaro-Padova

Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli

Ore 15.00 - Avellino-Pisa

Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese

Ore 19.30 - Palermo-Vicenza