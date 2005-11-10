Secondo rigore per il Monza ma Skorupski ipnotizza Cutrone: il Bologna resta avanti 2-1

Il Monza ha fallito il calcio di rigore del possibile 2-2 contro il Bologna al Dall'Ara. Seconda on field review per l'arbitro Zanotti e penalty assegnato per il fallo di mano di Zortea su cross di Robinson. Dagli undici metri si è presentato Patrick Cutrone, che aveva preso il posto di Varela, con il numero 10 che si è fatto ipnotizzare da Skorupski che ha respinto il tiro dell'attaccante del Monza. Si resta dunque 2-1 per i rossoblù.

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