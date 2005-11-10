Juventus, Spalletti presenta la sfida al Napoli: alle 17 la conferenza

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Juventus, Spalletti presenta la sfida al Napoli: alle 17 la conferenzaLive TMW
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Camillo Demichelis
Camillo Demichelis
Oggi alle 16:45Serie A
autore Camillo Demichelis
31.10.2026 16:45Serie A
Spalletti presenta la sfida contro il Napoli, analizzando le insidie della partita e le aspettative in vista di un confronto ricco di emozioni.
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16:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Napoli, gara valida per la decima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.
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