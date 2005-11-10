Il miglior Leao della stagione: rigore procurato, gol, MVP. La crescita è costante

"Sono in un grande club". Sorride, Rafael Leao, perché quella contro il Konyaspor è stata una gara da star. Un 4-0 condito da un rigore procurato, poi realizzato, e dal premio unanime anche nel day after di MVP della partita. Lo spettacolo regalato dal portoghese è stato senza dubbio il migliore di un percorso di crescita del quale è ben conscio anche il pubblico e il club turco.

Step by step, Leao si sta imponendo. La stampa odierna fiocca d'elogi per l'ex giocatore del Milan. 'La sua miglior partita da quando è in Turchia' lo elogia Fotomac. 'L'intesa con la squadra cresce' è l'analisi del day after di Fanatik. 'Grande capacità di saltare l'uomo e velocità incredibile' i lati migliori evidenziati da Milliyet. Fotospor parla di segnali importanti: una prestazione che può alimentare le aspettative dei tifosi, da 1,59 xG, 1,39 xGOT. GZT sottolinea anche il gesto e il rapporto con Victor Osimhen, con Leao che ha calciato il rigore.

Il bilancio è in netta crescita: elogi per le innate qualità tecniche, per accelerazione e dribbling messi in mostra nella gara di ieri. Deve chiaramente migliorare nella condizione atletica e nella continuità, così come nella partecipazione al gioco collettivo. Però Leao è già parte integrante del gruppo e anche di un ambiente profondamente vincente e ambizioso come quello del Galatasaray. E' già il miglior Leao? Assolutamente no. Ma la crescita costante è un segnale importantissimo. Come i sorrisi di Rafa dopo la partita. Come quelli di Buruk. Come quelli del tifosi del Gala, adesso con le braccia al cielo col gol del suo numero 10.