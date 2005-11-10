Atalanta, otto assenti all'allenamento di oggi. Domani esami strumentali per Kolasinac

Il giorno dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Milan, la prima squadra dell'Atalanta si è ritrovata a Zingonia per allenarsi agli ordini di mister Maurizio Sarri.

Diversi assenti tra gli effettivi nerazzurri, visto che si sono sottoposti a terapie quei giocatori già infortunati prima del match di San Siro, ovverosia i difensori Scalvini e Kossounou, il centrocampista Kessie e l'attaccante Raspadori. Terapie anche per l'ultimo acciaccato, Kolasinac, che è stato costretto a lasciare il campo dopo 20 minuti per via di un infortunio: domani si sottoporrà agli esami strumentali.

Lavoro suddiviso tra palestra e campo, infine, per chi sta rientrando, come il difensore Hien, l'esterno offensivo Sulemana e il portiere di riserva Pompei.