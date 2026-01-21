Atalanta, De Roon: "Essere nelle prime otto? Bella possibilità, vogliamo vincere in casa"
Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro l’Athletic Bilbao valido per la League Phase di Champions.
Finire tra le prime 8 sarebbe qualcosa di storico.
"E' una bella possibilità, non sappiamo se con una vittoria siamo già dentro ma oggi vogliamo vincere in casa per metterci in una bella posizione e giocare l'ultima già quasi da qualificati".
