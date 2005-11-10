Abate su GTA6: "Ci alleniamo presto, se qualcuno arriva con le occhiaie me ne accorgo..."
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:52Serie A
autore Giacomo Iacobellis
19.11.2026 18:52Serie A
Il tecnico del Torino, oltre a negare di giocare alla playstation, ha scherzato anche sul tanto atteso videogame GTA6 e i suoi calciatori granata.
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Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Napoli, mister Ignazio Abate ha risposto anche a una domanda sulla tanto acclamata uscita del nuovo videogioco GTA6. Di seguito la sua ironica risposta sui calciatori del Torino e dei possibili permessi speciali per restare alla console.
La battuta di Abate su GTA6
Ha adottato misure preventive per l'uscita di GTA?
"Permessi speciali non sono concessi. Mettiamo allenamento al mattino presto, se qualcuno arriva con le occhiaie me ne accorgo...(ride, ndr). Io che gioco alla play? Assolutamente no".
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