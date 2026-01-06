TMW Atalanta, diversi club su Brescianini. La Fiorentina spinge, novità Bournemouth

La Fiorentina sta pressando, in queste ore, per ottenere il sì dell'Atalanta per Marco Brescianini. Il centrocampista è inseguito da diversi club di Serie A, come Lazio e Cagliari, mentre nelle ultime ore c'è stato un sondaggio anche da parte di una inglese.

Si tratta del Bournemouth. Si tratta solo di una richiesta di informazioni da parte dei rossoneri che, come dirigente, hanno una vecchia conoscenza della Serie A come Tiago Pinto. Da capire quale è la posizione dell'Atalanta, perché non ci sarebbe l'intenzione a cederlo con un prestito secco, ma almeno garantirsi un obbligo di riscatto condizionato, se non addirittura un titolo definitivo. Nei prossimi giorni sono attese novità, con il centrocampista che sembra comunque verso l'uscita dopo questi primi mesi.

Queste le parole di qualche giorno fa del tecnico atalantino, Raffaele Palladino, su Brescianini e Samardzic. "Ho un gruppo di grandi uomini. Io do sempre l'occasione a tutti se noto grande impegno: per esempio a Samardzic e Brescianini che ci hanno dato una grande mano. Ho bisogno di tutti. Rumors di mercato? Non mi piace come periodo, ma bisogna affrontarlo. L'Atalanta deve essere sempre concentrata senza distrazioni: se noto distrazioni lo faccio presente perché è necessario che la squadra sia concentrata".