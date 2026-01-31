TMW L'Atalanta vuole cedere Lookman all'Atletico. Il Fener ha l'accordo con il giocatore

L'Atalanta preferisce l'Atletico Madrid al Fenerbahce per cedere Ademola Lookman. È questo il quadro attuale e la motivazione della frenata delle trattative fra il club bergamasco e i turchi che ora vogliono cercare di sbloccare l'affare alzando la posta, ma con oggettive difficoltà a venire incontro alle richieste di pagamento. Questo dopo che erano stati i bergamaschi a chiamare il Fenerbahce - per Lookman c'era stato già un colloquio a dicembre e a cui chiedevano 50 milioni di euro in unica soluzione - per trattare a Milano.

I buoni rapporti fra Atalanta e Atletico sono alla base di questa scelta. Ieri c'è stato un contatto diretto fra il direttore sportivo degli spagnoli e il nigeriano che, in questo momento, preferirebbe la Turchia. Motivazione economica, perché dopo avere guadagnato relativamente poco (1,8 milioni per 3 anni e mezzo) per un giocatore del suo status, ora vorrebbe capitalizzare il suo Pallone d'Oro africano e la tripletta con il Bayer Leverkusen in finale: l'accordo con il Fener c'è già per un contratto a lunga scadenza e a 9 milioni di euro annui.

Gli affari Ruggeri e Raspadori spingono dalla parte dell'Atletico. Perché Ruggeri è finito all'Atletico per 18 milioni più 2 di bonus, Raspadori è stato pagato 25, soldi che potrebbero non uscire direttamente visti i crediti che avrebbe l'Atalanta nei confronti dei biancorossi.

E il campo? Raffaele Palladino ha chiesto al giocatore di rimanere fino alla partita con il Como se dovesse finire in Spagna. Quella con la Juventus in Coppa Italia se la sua scelta dovesse essere il Fenerbahce. Sta al giocatore decidere, ma la sensazione è che sia solo una questione di ore.