Un pareggio folle quello dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta, l'analisi di Cristian Chivu ai microfoni di DAZN dopo il pari della New Balance Arena: "C'è grande rammarico, si pensava di gestire un po' le cose poi abbiamo fallito la prova di maturità nei minuti finali per leggerezza. E' difficile da spiegare, facciamo i complimenti all'Atalanta. Abbiamo usato un po' di leggerezza e superficialità, siamo stati un po' più leggeri del solito. Sono due punti regalati, impariamo la lezioni e cercheremo di mantenere il livello alto nelle prossime partite".

Quale è stato il problema principale?

"Il secondo gol dell'Atalanta nasce da un calcio d'angolo, siamo riusciti ad arrivare al quarto gol ma poi c'è stato un po' di casino. Per me è sempre una questione che dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, sulla grinta e determinazione".

Dopo i cambi si sono perse un po' di distanze?

"C'è stata un po' di leggerezza, lasciavamo spazi a loro per mettere un cross semplice. Abbiamo provato a rimediare pensando che tutti sarebbe andato bene, ma è sempre una questione di voglia di fare i duelli. Il minimo errore lo paghi se non metti pressione sul portatore".

E' più arrabbiato o più preoccupato?

"I gol concessi sono troppi, non vado a guardare indietro ma dobbiamo imparare tutti che bisogna mettercela tutta in campo. Non bisogna pensare a gestire, dare il massimo fino a che l'arbitro non fischia la fine".