Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Marco Carnesecchi, costretto a saltare la sfida tra Atalanta e Inter a causa di un problema fisico accusato durante il riscaldamento. Il portiere nerazzurro aveva avvertito un forte dolore al ginocchio, rientrando anticipatamente negli spogliatoi e dando forfait a pochi minuti dal fischio d'inizio. Al suo posto, tra i pali della formazione di Maurizio Sarri, è sceso in campo Marco Sportiello.

Carnesecchi, la prima diagnosi: distorsione al ginocchio sinistro

La prima diagnosi relativa all'infortunio di Carnesecchi parla di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Un problema che sarà necessario approfondire per stabilirne l'effettiva entità e gli eventuali tempi di recupero. Nelle prossime ore saranno dunque da valutare le condizioni dell'estremo difensore, fermatosi proprio nell'immediata vigilia della sfida contro l'Inter.