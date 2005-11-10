Dopo il 4-4 contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato così il difensore dell'Inter Benjamin Pavard: "Dovremmo già iniziare a pensare allo Stoccarda, sono deluso dall'aver preso quattro gol e ne stiamo subendo troppi. Dobbiamo lavorare ancora più forte per evitare queste prestazioni, siamo delusi anche per i tifosi".

Cosa manca a questa Inter per gestire questi momenti?

"Bisogna rialzare subito la testa perché c'è una partita tra tre giorni, è inammissibile subire questi gol".