Inter, Pavard: "Bisogna rialzare subito la testa, dobbiamo evitare queste prestazioni"
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Antonino Sergi
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ieri alle 23:52Serie A
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22.11.2026 23:52Serie A
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Dopo il 4-4 contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato così il difensore dell'Inter Benjamin Pavard: "Dovremmo già iniziare a pensare allo Stoccarda, sono deluso dall'aver preso quattro gol e ne stiamo subendo troppi. Dobbiamo lavorare ancora più forte per evitare queste prestazioni, siamo delusi anche per i tifosi".
Cosa manca a questa Inter per gestire questi momenti?
"Bisogna rialzare subito la testa perché c'è una partita tra tre giorni, è inammissibile subire questi gol".
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