Di Canio sulla Juventus: "Manca sempre qualcosa, difetto strutturale dall'anno scorso"

La Juventus pareggia 2-2 al Franchi, contro la Fiorentina. Dagli studi di Sky Sport l'ex attaccante Paolo Di Canio ha spiegato sui bianconeri: "Abbiamo parlato di Juve confusionaria, poi in queste due partite è tornata equilibrata, con le distanze giuste, ma si vede come arrivi davanti 15 volte e finisca con la scelta sbagliata, il tiro sbagliato...".

E aggiunge: "Torniamo alla carenza del livello superiore che serve a chi gioca lì. Manca sempre qualcosina. Difetto strutturale dallo scorso, anche con Yildiz, parlo del livello altissimo, non di risalire la china per il quarto-quinto posto. Conto venti volte di tre contro tre, quattro contro quattro, in cui hanno prodotto poco".

Sul gol di Bremer, Di Canio ha dei dubbi: "Anche fosse più basso della spalla il braccio è completamente attaccato al corpo, tricipite diciamo, lui si rende conto che la prende con la spalla bassa, dove comincia ad esserci il braccio. Se lo avesse tolto non sarebbe stato uno scandalo, ma sono quelle cose che lasciano il dubbio”.

Così come ha dubbi sul tocco di braccio contestato a Joao Mario: "Vuole farla passare con il braccio aperto, vuole coprirla facendola passare e lo deve fare con il braccio aperto non può metterlo dietro la schiena, bisogna capire se l'arbitro ha fatto questa lettura. Se avesse dato rigore, beh: è rigore da regolamento, per la negligenza che ha avuto. Comunque l'arbitro non può pensare a tutto, quindi potevano dirgli: valla a rivedere".

Poi fa notare sul fatto che Bremer stesso, inquadrato dalle telecamere, sembri esprimere dubbi sul fatto che il gol verrà convalidato: "A Bremer manca qualcosa. In questo momento, sei il capitano della Juventus, non è che hai fatto qualcosa di clamoroso e sai che lo rivedranno. Non è che devi rubare, non sappiamo nemmeno noi se è regolare, invece sono stati un po’ dei tonni, dei polli: esulta, poi se te lo tolgono ok. Non hai fatto una vigliaccata...".