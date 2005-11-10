Esposito: "Se non segni per 3 gare, sei scarso. Sei fai 2 gol di fila, sei forte. Io penso al mio"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni all'emittente.

L'analisi di Pio Esposito

Sulla vittoria di questa sera: "Abbiamo fatto la gara che dovevamo, era una partita importante. Sono contento che ci sia stato l'approccio che è tanto mancato all'inizio, che oggi col Como è stato fondamentale".

Sulla montagna russa di critiche e complimenti: "Se passano tre partite e non segni, sei scarso. Se ne fai due di fila, sei forte. Ormai l'ho capito. Io cerco di non ascoltare queste cose, lavorare forte in settimana e mantenere l'equilibrio".

Sulla chiave tattica del successo nerazzurro: "Siamo stati molto bravi a non dare riferimenti al Como, ma soprattutto a iniziare molto forte la gara".

Se pensa di segnare anche alla Francia: "Speriamo di sì, da domani si inizia a pensare alla Nazionale che merita anch'essa tantissima importanza".