TMW Atalanta, Lookman è in partenza per Madrid. I dettagli del trasferimento all'Atletico

E' ormai scattato il conto alla rovescia per l'annuncio ufficiale di Ademola Lookman all'Atletico Madrid. La fumata bianca è arrivata nella serata di ieri, quando le due società si sono accordate per una cifra superiore ai 40 milioni. Decisivo è stato l'inserimento nella trattativa del Cholo Simeone, il quale ha chiamato personalmente il nigeriano per spingerlo ad unirsi ai Colchoneros.

C'è poi un contratto da 6,5 milioni di euro di base, con 2 di bonus, che non sono un dettaglio da trascurare. Un ingaggio che il club madrileno, come raccolto da TuttoMercatoWeb, gli garantirà fino al giugno del 2030. Il giocatore è in partenza proprio in questi minuti dall'aeroporto di Orio e nelle prossime ore sisterrà le visite mediche con il nuovo club.