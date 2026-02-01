Atalanta, 40 milioni. Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Lookman a un passo dall'Atletico"

Ademola Lookman è pronto a lasciare Bergamo. Arrivato nel 2022, quasi giunti al tramonto del calciomercato invernale sarebbe giunto il momento di impacchettare le sue cose e salutare l'Atalanta per volare in Spagna, alla corte del Cholo Simeone all'Atletico Madrid. "Offerta da 40 milioni, Lookman a un passo dall'Atletico", conferma l'indiscrezione di TMW proprio il Corriere della Sera edizione Bergamo stamane.

L'accordo fra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore. Nelle prossime ore sono attese novità, visto che oggi è previsto un nuovo contatto tra le parti per cercare di chiudere l'affare. Bisognerà limare la richiesta di commissioni, con gli agenti che avevano già un'intesa con il Fenerbahce che, da par suo, offriva 9 milioni di euro. L'Atletico Madrid invece rilancerà nelle prossime ore con una proposta da circa 5 milioni di euro all'anno più bonus. Solo così probabilmente i colchoneros ingaggeranno l'ala nigeriana.