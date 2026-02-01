TMW Cairo: "Vorrei fare un altro acquisto. Sciopero tifosi Torino? Non dico nulla, mi dispiace"

Il Torino interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte di fila in Serie A, tornando ai tre punti con l'1-0 dell'ora di pranzo sul Lecce. Dopo il match ha parlato il presidente granata Urbano Cairo, direttamente dallo stadio Olimpico. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Vittoria molto importante, bella, abbiamo avuto diversi palloni per fare un gol in più. Quando non lo fai rischi di prenderlo, la regola del calcio generalmente è gol sbagliato, gol subito, stavolta non è successo e direi è andata bene. Ho visto buoni ingressi dei nuovi, Prati e Marianucci, ma anche Kulenovic quando è entrato. Adesso lavoriamo per dare continuità e per la partita importante di mercoledì con l'Inter".

Sul mercato ci possiamo aspettare qualcosa?

"Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Vediamo, non voglio anticipare nulla perché le cose sul mercato sono sempre imprevedibili. Ma spero veramente di poter aggiungere ancora un calciatore".

Baroni ha ribadito di aver sempre ricevuto fiducia dalla società.

"Lo abbuiamo sempre supportato e aiutato, lui di suo non molla mai, ha il temperamento giusto. Magari non te lo fa vedere nelle interviste, però nelle attività te lo dimostra. Non si scoraggia, i giocatori lo seguono e sono contento per lui. Adesso dobbiamo cercare di dare di più, l'obiettivo è una maggiore continuità. In una partita importante come questa, in una giornata complicata, abbiamo dato una bella risposta".

C'è stato lo sciopero dei tifosi in Maratona. Sente di dire qualcosa alla sua gente?

"Non dico nulla loro. Mi è dispiaciuto moltissimo, sembrava di essere in trasferta. C'erano i tifosi del Toro, ma quelli organizzati, che fanno i cori, erano tutti dall'altra parte. Però la squadra ha giocato con voglia e determinazione. Mi dispiace ma non si può intervenire su tutto, a volte le dinamiche sono particolari".