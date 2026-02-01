Toni pazzo di Vergara: "Se si fosse chiamato VergKvara lo valuteremmo oltre 70 milioni"

Luca Toni pazzo per Antonio Vergara. Intervenuto negli studi di Dazn, nel post partita della gara vinta dal Napoli contro la Fiorentina, l'ex centravanti ha espresso grandi elogi per l'esterno d'attacco classe 2003 degli azzurri, ieri alla prima rete in Serie A dopo quella realizzata pochi giorni fa contro il Chelsea.

"Sembra uno dei giocatori più forti di questo Napoli". Ha detto Luca Toni, che ha poi aggiunto: "Non sembra il classico ragazzo subentrato. Uno vede le partite con la Juventus, il Chelsea e la Fiorentina: è uno dei giocatori più forti di questo Napoli. E mi chiedo: dov'era?".

Il Campione del Mondo poi ha fatto una provocazione: "Se il Napoli avesse comprato uno straniero e facesse le cose che sta facendo lui, tutte le prime pagine ne parlerebbero. E invece adesso sento ancora dire 'sì, è bravo, è delle giovanili, però...'. E' un peccato perché sono dell'idea che se si fosse chiamato VergKvara adesso si diceva che valeva 70-80-90 milioni".