Nico Paz fallisce l'ennesimo rigore e grazia l'Atalanta: il Como non va oltre lo 0-0

È stata una partita da montagne russe al Sinigaglia, ma sul più bello Nico Paz ha sbagliato il calcio di rigore decisivo che avrebbe potuto regalare la vittoria al Como in 11 contro 10 e invece concede il pari a reti bianche all'Atalanta: finisce 0-0 sulle rive del Lago, Carnesecchi l'eroe del pomeriggio che però tiene le medesime distanze in classifica. Cinque punti di vantaggio dei lariani sugli orobici, ma la Juventus e il quinto posto distano solo una lunghezza per i ragazzi di Fabregas.

L'Atalanta regge a qualsiasi urto, manca Douvikas

Il primo tempo di Como-Atalanta allo stadio Sinigaglia è stato pesantemente condizionato dall'espulsione diretta di Ahanor all'8° minuto per condotta violenta, un episodio che ha costretto gli orobici a riorganizzarsi rinunciando a Scamacca. Nonostante il netto dominio territoriale e le numerose occasioni create dai lariani - protagonisti con Douvikas, Nico Paz e Kempf - il muro difensivo dell'Atalanta ha retto, grazie soprattutto agli interventi provvidenziali di Scalvini e alle parate di Carnesecchi. La frazione si è conclusa a reti inviolate, lasciando ai padroni di casa il rammarico per il mancato vantaggio a fronte della costante superiorità numerica.

Nico Paz getta via il rigore della vittoria

Riaperta la ripresa, è stata l’Atalanta a premere sul pedale dell’acceleratore per cercare di cogliere alla sprovvista il Como con il tandem De Ketelaere-Sulemana, ma la straordinaria opposizione di Butez sul primo palo, di puro istinto, ha tenuto sigillata la porta. La partita è poi tornata a sbilanciarsi dal lato dei lariani, con la palla gol gettata alle ortiche da Douvikas che è arrivato in ritardo sul possibile tap-in a porta vuota. Fabregas però ha aumentato il coefficiente offensivo con gli ingressi di Addai, Morata ed Jesus Rodriguez, mentre Palladino a testa alta ha inserito Krstovic al posto di De Ketelaere. Inutili i tentativi isolati dell’olandese di testa e del 9 biancoblù in fuorigioco e a lato di poco. La verità è che la muraglia bergamasca non ha fatto crepe nemmeno sulla palla gol golosa che uno scatenato Ramon si è costruito in area. Il rimpianto più grande per il Como però è arrivato dal rigore fallito da Nico Paz al 90'+8, a tu per tu con Carnesecchi, dopo l'intervento irregolare di mano di Scalvini. Buttata via la vittoria all'ultimo minuto, finisce 0-0 al Sinigaglia: la Dea si salva ma resta a -5 dai lariani.