Serie B, 22ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre l'1-1 Reggiana e Juve Stabia
Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi due match in programma per suddetto turno. Il primo confronto ha preso il via alle ore 15:00, e al 'Mapei Stadium' vede battagliare Reggiana e Juve Stabia, che hanno da poco mandato in archivio il primo tempo della gara: 1-1 il parziale, con i campani che sbloccano subito il match e i padroni di casa che trovano il pari con Gondo.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 17.15 - Padova – Monza
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15
*una gara in meno