Serie B, 22ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre l'1-1 Reggiana e Juve Stabia

Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi due match in programma per suddetto turno. Il primo confronto ha preso il via alle ore 15:00, e al 'Mapei Stadium' vede battagliare Reggiana e Juve Stabia, che hanno da poco mandato in archivio il primo tempo della gara: 1-1 il parziale, con i campani che sbloccano subito il match e i padroni di casa che trovano il pari con Gondo.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Reggiana – Juve Stabia 1-1

1' Mosti (J), 30' Gondo (R)

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 17.15 - Padova – Monza

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2

17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0

90'+1 Ricci

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 41*

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 33*

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25*

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 20*

Bari 20

Mantova 20

Spezia 20*

Pescara 15

*una gara in meno