Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: Krstovic sfida Hojlund, c'è Alisson Santos

Sfida ad alta quota a Bergamo: alle 15 il calcio d'inizio di Atalanta-Napoli. Da un lato la squadra di Raffaele Palladino vuole rilanciare ulteriormente le proprie quotazioni nella rimonta per un posto in Europa, dall'altro gli azzurri devono ritrovare i tre punti per respingere gli assalti alle proprie spalle e per rimanere in scia di Inter e Milan.

Palladino sceglie Krstovic in attacco, con Sulemana e Zalewski a supporto. Sulle due fasce tocca a Bellanova e Zappacosta. Conte risponde con Vergara e Alisson Santos ad ispirare Hojlund. Ci sono Mazzocchi a destra e Gutierrez a sinistra nel 3-4-2-1 azzurro.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez: Vergara, Alisson Santos; Hojlund.