Pasalic cade in area del Napoli, Marelli: "Normale dinamica degli scontri di gioco"

Episodio da moviola in area di rigore del Napoli nel corso del primo tempo della sfida contro l'Atalanta. In una sortita offensiva della Dea in particolare Pasalic è finito a terra, con un check effettuato dal VAR che non ha portato ad assegnare il penalty alla Dea.

L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato: "C'è stata un po' di confusione in area con alcuni contrasti, soprattutto fra Vergara e Pasalic, ma non ho notato infrazioni, rientra nella normale dinamica degli scontri di gioco. Scalvini su Gutierrez è entrato male, ma con la gamba bassa e dunque è giusto fischiare solo fallo in attacco".