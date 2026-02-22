Pasalic cade in area del Napoli, Marelli: "Normale dinamica degli scontri di gioco"
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Napoli su TMW
Episodio da moviola in area di rigore del Napoli nel corso del primo tempo della sfida contro l'Atalanta. In una sortita offensiva della Dea in particolare Pasalic è finito a terra, con un check effettuato dal VAR che non ha portato ad assegnare il penalty alla Dea.
L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato: "C'è stata un po' di confusione in area con alcuni contrasti, soprattutto fra Vergara e Pasalic, ma non ho notato infrazioni, rientra nella normale dinamica degli scontri di gioco. Scalvini su Gutierrez è entrato male, ma con la gamba bassa e dunque è giusto fischiare solo fallo in attacco".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile