Torino, Vlasic: "Situazione difficile, adesso dobbiamo guardarci tutti negli occhi"

Nikola Vlasic, capitano del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara persa 3-0 sul campo del Genoa: "É stata una brutta partita, siamo entrati molli prendendo subito gol, poi con l'uomo in meno è stato veramente difficile contro una squadra aggressiva. Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, perché siamo in una situazione molto difficile e dobbiamo accettare questa posizione di classifica per provare a fare meglio".

Sei più triste o arrabbiato?

"Tutte e due, in settimana abbiamo lavorato bene ma oggi c'è stata la partita e e non so davvero cosa dire".

C'è consapevolezza della situazione?

"Abbiamo preso due gol quasi uguali, sono cose evitabili con più concentrazione. Oggi non abbiamo giocato da squadra, spero che ognuno di noi abbia la consapevolezza di dove siamo. C'è ancora tanto tempo, ma dobbiamo capirlo il prima possibile. Dopo il 2-0 siamo rimasti con l'uomo in meno e anche questo non aiuta".

Come se ne esce?

"Oggi è stata la giornata più triste, perché pensavo che la squadra stesse bene e invece in partita è stato tutto il contrario: contro la Lazio dobbiamo fare tutti meglio".