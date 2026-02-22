Live TMW Genoa, Baldanzi: "Felicissimo per l'esordio. Mi piacerebbe giocare con Messias"

14.46 - Per commentare la sfida contro il Torino del "Ferraris", il fantasista del Genoa Tommaso Baldanzi interverrà fra poco in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Felice per l'esordio?

"Sono felicissimo per l'esordio perché ha portato il 3-0. La squadra è forte. E' un bel segnale ma non abbiamo fatto niente. Parlo molto con i miei compagni, mi piace farmi dare il pallone e per capirci. Non direi mai qualcosa di male ad un mio compagno".

L'urlo della Nord?

"Dal campo si sentono molto. Ci danno una grandissima mano e dobbiamo fare del nostro campo di casa il nostro fortino. E' stata una bellissima azione, Paleari me l'ha parata ma è stato bravo Caleb a fare gol".

Giocare con Messias?

"Mi piacerebbe molto. Abbiamo caratteristiche simili e capisco l'allenatore perché in una squadra che lotta per la salvezza è difficile. Speriamo un giorno di giocare insieme".

Che De Rossi hai trovato?

"Sicuramente sì, è cresciuto ma ho ritrovato lo stesso De Rossi con la stessa fame di ottenere gli obiettivi qui al Genoa. E questo gli fa onore".

Da cosa nasce il primo tempo?

"Nasce da quello detto in settimana: sarebbe bello stare nella loro metà campo. Detto questo, ci possiamo salvare anche giocando. L'avevamo preparata così, di soffocarli. Sapevamo che per noi era una gara molto delicata. Siamo stati bravi. Adesso però dobbiamo continuare ed essere consapevoli che due partite possono metterci in difficoltà e con due partite ci possono togliere delle castagne dal fuoco".

Cosa ti è piaciuto di più dell'ambiente Genoa?

"Mi è piaciuto tutto: dal centro sportivo dove siamo tutti attaccati per portare a casa l'obiettivo"

L'8 qua a Genova è stato di Strootman.

"Il 35 era occupato, era libero l'8 di un giocatore che qui e a Roma è stato importante. Mi piace ricevere il pallone, è importante che tutti siamo concentrati".

L'importanza di avere De Rossi.

"E' molto importante avere un allenatore che crede in te. E' un allenatore che ha fame di vincere, tutti lo ascoltiamo e tutti dobbiamo andare dritti per le nostre strade".

15.25 - Termina la conferenza stampa di Tommaso Baldanzi