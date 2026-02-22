Live TMW Torino, Vlasic: "Dobbiamo guardarci negli occhi. C'è tempo ma diamoci una sveglia"

14.45 - Al termine della sfida contro il Genoa, il capitano del Torino Nikola Vlasic interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

15.09 - Inizia la conferenza stampa di Nikola Vlasic.

La partita di oggi.

"E' stata una brutta sconfitta. E' un brutto giorno. Sono un po' sorpreso perché abbiamo fatto una buona settimana e invece siamo entrati in campo molli. Abbiamo preso due gol e poi è stata difficile con l'uomo in meno. E' un giorno difficile. Dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. C'è ancora tempo ma ognuno di noi deve dare di più".

Problema allenatore?

"Io sono un giocatore. C'è la società che chiede tutto. Io posso parlare di giocatori e ogni giocatore in squadra deve dare di più. Dobbiamo capire dove siamo, stiamo rischiando tanto. C'è ancora tempo ma dobbiamo svegliarci. Mi aspetto che tutti alziamo il livello. Non so quanti giocatori qua l'hanno vissuta la lotta per non retrocedere ma dobbiamo svegliarci".

Lo spogliatoio è unito?

"Abbiamo voglia. Tutti sono abbattuti ma io credo nella squadra e nelle qualità dei giocatori. Dobbiamo solo capire in quale situazione siamo. Io sono veramente sicuro che possiamo fare buone partite con continuità per rimanere in Serie A".

Come si può cambiare la situazione?

"Ognuno deve fare di più. Andare a dormire il prima possibile, mangia meglio, arriva prima all'allenamento...Ognuno di noi alzi il livello e così si alza lo spirito di squadra dove siamo tutti insieme".

15.16 - Termina la conferenza stampa di Nikola Vlasic.