Il Napoli la sblocca a Bergamo: Beukema colpisce di testa, Atalanta sotto al 18'
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Napoli su TMW
Al 18' si sblocca la sfida a Bergamo. Scalvini commette un fallo ingenuo poco fuori dal vertice di destra dell'area. Della battuta si incarica Gutierrez, che scodella un cross perfetto per Beukema: il centrale azzurro colpisce tutto solo al centro dell'area e fa 0-1.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile