Disastro Torino: confronto tra Baroni, squadra, dirigenza e Cairo. Il punto sulla panchina

© foto di Federico De Luca 2026
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:30Serie A
Yvonne Alessandro

Il presidente Urbano Cairo, insieme al direttore sportivo Gianluca Petrachi, oltre che il direttore operativo Alberto Barile, hanno lasciato lo stadio Ferraris di Marassi. Scuri in volto per la figuraccia del Torino contro il Genoa, una delusione dettata dal risultato logicamente ma anche dalla prestazione generale della squadra, con errori individuali che si ripetono.

D'altronde il Toro non è nuovo a queste uscite completamente a vuoto in campionato, da spina staccata come si è visto al Sinigaglia nella goleada presa dal Como. Ad inficiare la situazione preoccupante dei granata l'attuale posizione in classifica: a soli sei punti dalla zona retrocessione, a quota 27 in 26 partite disputate (13 sconfitte stagionali), lasciandosi peraltro agganciare proprio dalla banda di De Rossi nello scontro diretto odierno.

Nel mirino della critica Marco Baroni, allenatore sul filo del rasoio già da tempo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è andato in scena un incontro tra i vertici del club granata e la squadra prima. Secondo l'emittente satellitare, nell'eventualità di un cambio di panchina uno dei nomi forti resta quello di Roberto D'Aversa, che in tal caso ricoprirebbe la funzione di traghettatore. Ma si ragiona a livello ipotetico, perché non è andato in scena alcun contatto tra le parti.

