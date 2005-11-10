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Atalanta, Percassi e lo stadio: come è cambiata la casa nerazzurra dal 1991 ad oggi?

Filippo Davide Di Santo
autore
Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 06:53Serie A
15.11.2026 06:53Serie A
Fonti preferite
Le innumerevoli ristrutturazioni dello stadio di Bergamo (New Balance Arena) con la famiglia Percassi a capo della società Atalanta
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì pomeriggio la New Balance Arena ha aperto il tour alla stampa, durante il quale c’è stata una scoperta a 360 gradi dell’impianto che ospita le partite dell’Atalanta: dalla sua costruzione nel 1928 all’acquisto da parte della famiglia Percassi nel 2017, fino ad arrivare alla visita delle varie panchine, degli spogliatoi, delle sale conferenze e delle aree hospitality (tra cui la nuova “Legends” in Curva Sud).

Nella storia dell’Atalanta, la famiglia Percassi può vantare di aver effettuato più interventi all’ex stadio Brumana in due epoche diverse. Ma quali furono i lavori apportati all’impianto nerazzurro per renderlo il gioiello made in Bergamo che è oggi?

Estate 1991: tribuna coperta e maxischermo

Quando Antonio Percassi rilevò la società da Achille Bortolotti, il suo obiettivo era quello di creare uno stadio all’inglese che i tifosi potessero sfruttare in termini di servizi, e non solo all’interno del contesto partita: bar, ristoranti e tante comodità che si vedono ai giorni nostri. Per questo, nell’estate del 1991, decise di fare dei lavori abbastanza significativi grazie soprattutto all’ingegner Pandini: abbatté l’ex gradinata di Viale Giulio Cesare per costruirci una nuova tribuna coperta, vennero rimbiancate le curve e venne aggiunto addirittura un tabellone luminoso proveniente dall’Est Europa. Furono interventi momentanei, visto che si diceva che entro il 1996 si sarebbe fatto qualche progresso in più in termini di stadio nuovo. Tuttavia Antonio Percassi nel 1994 lasciò l’Atalanta e tutto saltò, tanto che l’impianto non subì poi nessun intervento per ben 16 anni.

Estate 2010: interventi alla Tribuna Centrale

Il ritorno di Antonio Percassi si fa subito sentire e l’entusiasmo porta la nuova proprietà a fare interventi significativi per lo stadio a tempi di record: un impianto che, secondo le parole del presidente nerazzurro, era in una “situazione vergognosa”. Alla Tribuna Scoperta vennero tolti i vecchi seggiolini rossi per fare spazio a sedute più moderne e nerazzurre; vennero inoltre puliti e ridipinti tutti i gradoni, così come tutto l’interno tra mixed zone, hospitality e varie aree di servizio. Nel mezzo ci fu la sostituzione del tabellone luminoso con uno di nuova generazione dotato di impianto audio.

Estate 2015: la Tribuna cambia volto

Il primo tassello per il nuovo stadio. La Tribuna Nerazzurra subisce una trasformazione assai significativa che la rende un settore di lusso. I seggiolini vennero sostituiti da poltrone color indaco, venne rifatta la Tribuna Stampa, furono aggiunti degli Sky Box e il vecchio parterre in prefabbricato venne sostituito da una pitch view in puro stile inglese a stretto contatto con le panchine. Come intermezzo, vennero colorati di nerazzurro i seggiolini della Tribuna Creberg e fu aggiunta un’area disabili.

2019-2020-2024: lo stadio cambia volto

Da qui gli interventi che hanno trasformato lo stadio in un gioiello europeo. Nel 2019 venne abbattuta e ricostruita la Curva Pisani, con Percassi che basò il progetto sul “muro giallo” di Dortmund; l’anno dopo, nonostante la pandemia, venne rifatta la Tribuna Rinascimento introducendo nuove gradinate, Sky Box e aree hospitality. Poi nell’estate del 2023 venne abbattuta e rifatta la Curva Morosini, dove nel giro di un anno vennero costruiti la struttura e il parcheggio sotterraneo, oltre alle varie aree commerciali tra ristoranti, ticket point, store e molti altri servizi. Un gioiello tanto bello quanto importante, merito di una società che ha saputo donare a Bergamo uno stadio all’altezza della sua Atalanta, diventando oggi un riferimento architettonico e calcistico per tutti.

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